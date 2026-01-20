Лавров удивился запрету российского павильона на Венецианской биеннале

Глава МИД РФ напомнил, что в прошлый раз, когда Венецианская биеннале проходила, павильон передали странам Латинской Америки, в частности, Боливии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Запрет российского павильона на Венецианской биеннале идет вразрез с итальянским отношением к жизни и искусству. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Венецианская биеннале. Там у нас есть павильон, который нам запрещают использовать. И те, кто владеет этим павильоном, они его сдают в аренду, - сказал он. - Ну, вот как это соотносится с итальянским характером, с итальянским отношением к жизни? С итальянским неприятием политизации повседневных, нормальных человеческих контактов".

Министр добавил, что в прошлый раз, когда Венецианская биеннале проходила, павильон передали странам Латинской Америки, в частности, Боливии.