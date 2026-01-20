Лавров не видит в коалиции желающих тех, кто работает над урегулированием на Украине

Глава МИД РФ выступил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит в Европе деятелей из числа желающих, которые будут работать для устойчивого урегулирования на Украине.

"Ведь дело не в том, что кто-то кому-то дает или не дает играть роль. Дело все в том, сам-то ты хочешь? И если хочешь, то второй вопрос: можешь ли ты играть роль, которая приведет к устойчивому миру", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста французского телевидения, готова ли Россия дать европейцам сыграть свою роль в украинском урегулировании. "Я не вижу таких деятелей в Европе среди тех, кто проявляет активность по украинскому вопросу", - констатировал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Лавров отметил, что прежде всего имеет в виду Берлин, Париж, Брюссель, Хельсинки, прибалтийские страны и Лондон, который, по его словам, "все больше и больше выступает от имени Европейского Союза". "Я даже не знаю, может они заявление подали с просьбой принять их обратно. Но такая вот четверка образовалась: [премьер Британии Кир] Стармер, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц и, конечно, Урсула фон дер Ляйен [председатель Еврокомиссии] и прочие брюссельские руководители. Я не вижу их заинтересованности в том, чтобы конфликт закончился", - подытожил глава российского МИД.