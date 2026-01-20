Лавров: внешний долг Молдавии указывает на катастрофические показатели экономики

Глава МИД РФ отметил также дефицит платежного баланса республики и резкое снижение экспорта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Внешний долг Молдавии почти в $12 млрд при населении в 2 млн 400 тыс. человек указывает на катастрофические показатели с точки зрения экономического развития республики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Внешний долг Молдавии почти $12 млрд, а население - 2 млн 400 тыс., то есть это катастрофические цифры на душу населения с точки зрения перспектив экономического и социального развития. Уровень бедности зашкаливает, доля людей с низкими доходами почти две трети в Молдавии", - сказал глава МИД.

Лавров отметил также дефицит платежного баланса республики и резкое снижение экспорта. "В том числе снижение экспорта в Евросоюз, поэтому надо всегда красивые слова соизмерять с реальными делами. При этом члены режима [президента Майи] Санду не устают твердить о переходе на Европейские стандарты. А то, к чему это приводит, мы видели на примере Украины, да и той же Прибалтики. Независимая Молдавия Брюсселю совершенно не нужна, здесь чисто геополитический расчет", - подчеркнул министр.

Лавров при этом выразил надежду, что в Молдавии все же есть политические силы, которые понимают, что происходит с республикой и опираются на мнение большинства молдавского народа. "Не зря режим Санду среди жителей Молдавии, которые живут в этой стране, не получил поддержки на последних выборах", - добавил глава МИД.