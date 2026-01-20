Лавров: Европа добивается гарантий для нацистского режима, а не Украины

Суть "плана Зеленского" сводится к немедленному перемирию и гарантиям безопасности для Украины, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Европа хлопочет о гарантиях безопасности для нынешнего нацистского режима в Киеве, а не для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Они ("коалиция желающих" - прим. ТАСС) добиваются одобрения "плана [Владимира] Зеленского", как они его называют, из неких 20 пунктов, суть которого сводится к одному: немедленное перемирие и сопровождение этого перемирия объявлением юридических гарантий безопасности Украины", - указал глава МИД.

"Вопрос возникает о том, чего будут касаться гарантии безопасности? Как выглядит это сейчас, и как это есть на самом деле - это гарантии сохранения нынешнего нацистского режима на той части территории Украины, которая будет сохранена за этим режимом", - убежден Лавров.