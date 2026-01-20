Лавров: США проводят линию на размещение неядерного оружия в космосе

Глава МИД РФ отметил, что Соединенные Штаты отказываются поддержать предлагаемую Россией в ООН инициативу о неразмещении любого оружия в космосе, предлагая поддержать лишь отказ о размещения ядерного оружия в космическом пространстве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты проводят линию на размещение оружия в космическом пространстве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Не будем забывать, что Соединенные Штаты активно проводят линию на вепонизацию космоса - на размещение оружия в космическом пространстве", - сказал глава МИД.

Лавров отметил, что США отказываются поддержать предлагаемую Россией в ООН инициативу о неразмещении любого оружия в космосе, предлагая поддержать лишь отказ о размещения ядерного оружия в космическом пространстве. На это глава МИД РФ заметил, что "угрозы для космического пространства создаются размещением неядерного оружия, которое США планирует".