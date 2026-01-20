Лавров пошутил о возможных причинах решения отобрать землю у РФ в Копенгагене

Глава МИД РФ думает, что это как-то связано с Гренландией

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что решение отобрать землю у посольства РФ в Копенгагене может быть связано с ситуацией с Гренландией.

"Что касается решения муниципалитета, как я понимаю, Копенгагена, решения или намерения, о чем было объявлено буквально вчера вечером, отобрать землю, на которой расположены посольства Российской Федерации. Я думаю, это как-то связано с Гренландией. Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать", - иронично заметил глава МИД РФ, отвечая на вопрос ТАСС, на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.