Депутат Никонов: Россия готова "к любому бою без правил" на мировой арене

До конца не ясно, в какую игру играют США, отметил первый зампред думского комитета по международным делам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия готова к любому "бою без правил" на мировой арене независимо от того, какую "игру" затеял Вашингтон. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

По словам депутата, до конца не ясно, в какую игру играют США. "Это шахматы? Это бокс или это танковый биатлон?" - задал риторический вопрос Никонов.

"Мы готовы к любому бою без правил. В шахматах и в боксе, и в танковом биатлоне. Наше дело правое, победа будет за нами", - сказал парламентарий.