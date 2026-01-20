Лавров: НАТО и Евросоюз находятся в глубочайшем кризисе

Вместо общеконтинентальной, равноправной структуры, они хотят огромным, самым богатым континентом, самым населенным континентом руководить из евроатлантического центра, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС) находятся в глубочайшем кризисе, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дышит на ладан. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Вместо общеконтинентальной, равноправной структуры, за формирование которой мы выступаем, где интересы всех будут сбалансированы, они хотят этим огромным, самым богатым континентом, самым населенным континентом руководить из евроатлантического центра. Такой план, по крайней мере, был вот до недавнего времени. НАТО в глубочайшем кризисе, Евросоюз в глубочайшем кризисе, ОБСЕ дышит на ладан, так что, я думаю, все эти замыслы обречены на провал", - сказал глава МИД РФ.