Чернышенко: под эгидой ВОИР создали более 2 млн изобретений и разработок

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов отмечает 94-летия со дня своего основания

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 2 млн изобретений и разработок создано под эгидой Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в приветственном слове по случаю 94-летия со дня основания общества. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивал, что ВОИР сыграло весомую роль в укреплении отечественной промышленности, инфраструктуры и социальной сферы. Под эгидой общества были созданы и внедрены в производство более 2 млн изобретений и передовых технических разработок. Сегодня, в Год единства народов России, ВОИР объединяет более 100 тыс. единомышленников из 82 регионов России", - сообщил Чернышенко, который возглавляет попечительский совет ВОИР.

За 2023-2025 годы ВОИР провело по стране более 1 500 форумов, выставок и конференций. Среди них фестиваль "Наука и изобретения для жизни". За три года в его мероприятиях приняли участие около 750 тыс. человек. На выставочных площадках фестиваля продемонстрировано более 1 500 инновационных разработок.

Всероссийский конкурс "Изобретатель года", который ВОИР проводит совместно с Минобрнауки РФ, за три года охватил более 2 500 человек, среди которых сотрудники предприятий, представители научных учреждений и школьники. Общий экономический эффект от внедрения изобретений и предложений участников конкурса 2025 года, составил более 1,6 млрд рублей.