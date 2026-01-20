Статья

Необратимая многополярность, "Совет мира" и амбиции США. Заявления Лаврова

Российская сторона видит непоследовательность администрации Дональда Трампа в вопросах, касающихся обеспечения международной безопасности, отметил глава МИД

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проводимую президентом США Дональдом Трампом линию на самостоятельное написание правил поведения на международной арене сильнейшим потрясением для Европы. Такую оценку глава МИД дал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Российская сторона видит непоследовательность администрации Трампа в вопросах, касающихся обеспечения международной безопасности, отметил дипломат.

ТАСС собрал ключевые заявления главы российской дипломатии.

Изменение миропорядка

Многополярность уже "никуда не исчезнет" и ничем не заменится, когда-то все равно "придется договариваться".

Все правила, на которых должен основываться миропорядок, устраивающий Запад, перечеркнуты, на международной арене идет игра "кто сильнее - тот и прав".

Линия Трампа на самостоятельное написание правил поведения на мировой арене - "сильнейшее потрясение" для Европы.

Российская сторона видит непоследовательность администрации Трампа в вопросах, касающихся "обеспечения международной безопасности".

Международная безопасность

Стремление Евросоюза ставить страны перед выбором в сотрудничестве "или-или" показывает, что ЕС "хорошо не кончит".

Проблемы США с Европой и другими странами мира "займут, по-моему, достаточно продолжительный период времени".

Россия не может не учитывать арсеналы Британии и Франции в вопросах ядерной безопасности: "Они с Соединенными Штатами являются союзниками, они повязаны взаимными обязательствами в рамках НАТО, поэтому не учитывать их арсеналы, когда мы рассматриваем угрозы, проецируемые ядерным арсеналом США, невозможно".

США проводят линию "на размещение оружия в космическом пространстве".

Франция пытается всячески препятствовать восстановлению правительств в Сахаро-Сахельском регионе, в том числе прибегая "к задействованию террористических методов".

Международные организации

Москва убеждена, что нужно наладить общеконтинентальный диалог, но "необязательно гнаться за какими-то примерами и создавать структуру формальную, бюрократическую".

"НАТО, ОБСЕ - это евроатлантические структуры, и как таковые они испытывают на себе глубочайший кризис этой самой НАТО". На Западе идут разговоры о том, "не пора ли закрывать" НАТО.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу понимает, "в каком катастрофическом, без преувеличения, положении он унаследовал пост". Разговоры о "реанимировании" структуры вызывают вопросы: "Я не знаю, насколько реанимация в данном случае возможна. ОБСЕ упала так низко, что дальше некуда".

Россия будет удерживать ОБСЕ от того, чтобы организация "похоронила сама себя", и продолжит участие, потому что в ней остаются страны, сохраняющие "здравый смысл".

Россия "работает над возобновлением деятельности" в формате РИК (РФ, Индия, Китай).

Евросоюз не взаимодействует с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), при этом пытаясь всячески навредить работе "пятерки".

Агрессия против Венесуэлы и Ирана

Россия заинтересована в содействии "разрядки напряженности" вокруг Венесуэлы и Ирана.

США допустили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки: "Мы стали свидетелями беспрецедентных событий: грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой. Наблюдаем параллельно с этими действиями угрозы в адрес Кубы, других стран латиноамериканского и Карибского региона".

Попытки внешних сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Иране вызывают "глубокое беспокойство". Необходимо уважать право Тегерана "на мирное использование ядерной энергии".

Запад добивается смены режима в Иране: "[Глава евродипломатии] Кая Каллас недавно заявила, что, поддерживая протесты, международное сообщество в лице ЕС добивается смены режима в этой стране".

Захват танкера "Маринера"

Россия сразу же обратилась к США после захвата танкера "Маринера" "с настоятельной просьбой" освободить российских граждан, находящихся на судне: "Главное для нас было - освободить наших граждан. Их там двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии".

РФ ожидает выполнения обещания США по освобождению россиян с танкера "Маринера", пока оно не выполнено.

История с захватом танкера "Маринера" в нарушение норм международного права в открытом море "вызывает озабоченность". Россия готова "садиться и договариваться" о правилах поведения стран в открытом море и специальных экономических зонах.

Угрозы Гренландия

"Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов".

Гренландия - это очевидный пример, что трудно было представить подобное ранее, включая перспективы "сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока".

Россия "не видит условий" для заключения договора с Гренландией и Исландией о взаимопомощи. РФ не имеет отношения к вопросу Гренландии, но наблюдает.

Даже на Западе уже опровергают угрозу Гренландии со стороны РФ и КНР, "нет таких подтверждений". В США прекрасно об этом знают.

Диалог РФ и США

Россия и США ведут контакты по Балканам, Москва открыта к таким обсуждениям: "Как я могу судить, американские коллеги тоже готовы". Также США проявляют заинтересованность в возобновлении дискуссии в Арктическом совете, в отличие от европейцев.

Россия будет добиваться начала разговора с США о возвращении российской дипсобственности, "пока американские коллеги вопреки тому, о чем было достигнуто понимание, как-то не хотят на эту тему разговаривать".

Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США: "Эти вопросы мы тоже включаем в повестку дня наших переговоров".

"Совет мира" по Газе

Россия получила конкретные предложения по "Совету мира", инициатива отражает понимание США "необходимости собирать группу стран, которые будут сотрудничать с вами в том или ином направлении".

Россия настроена "использовать любые возможности" для решения проблем Палестины. Создание независимого палестинского государства необходимо для стабильности на Ближнем Востоке, без этого регион "не может быть стабильным".

Неядерный статус Японии

В Японии активизировались открытые разговоры об изменении конституции и пересмотре неядерного статуса страны, "об этом говорят уже, по сути дела, в открытую".

Россия озабочена нездоровым желанием некоторых сил в Японии вернуться к милитаризации, но администрация Японии игнорирует озабоченности России в вопросах безопасности: "Это нездоровая ситуация".

По данным России, американские комплексы РСМД ударного наземного комплекса Typhon до сих пор не выведены из Японии. Москва уведомляла Токио о неприемлемости развертывания РСМД США, в том размещение в префектуре Ямагути комплексов США для запуска ракет Tomahawk.

Отношения РФ с другими государствами