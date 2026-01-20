Посол РФ: в Дании несогласным с антироссийской политикой буквально затыкают рот

Владимир Барбин отметил, что их безжалостно выталкивают из политики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Несогласным с антироссийской политикой в Дании буквально затыкают рот и безжалостно выталкивают из политики. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

Читайте также Посол РФ Владимир Барбин: Дания маниакально заряжена против РФ

Отвечая на вопрос о причинах враждебности Дании по отношению к России, дипломат сказал: "Возможно, причина этого в несопоставимости размеров и потенциалов наших стран, безоговорочной приверженности Дании идеологии западного доминирования в мире, религиозной вере в превосходство западных ценностей и возможности их повсеместного насаждения, а также укоренившихся искаженных представлениях о России".

"По-другому смотреть на мир и Россию Дания не в состоянии. Инакомыслие здесь не допускается. Несогласным затыкают рот и безжалостно выталкивают из политики, общественной жизни и публичного пространства", - добавил Барбин.