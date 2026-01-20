Путин поручил главе Адыгеи внимательно относиться к ремонту социальных объектов

Президент подчеркнул, что показатель прироста постоянного населения региона указывает на необходимость обратить повышенное внимание на дошкольные и школьные здания

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратился к главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову с просьбой внимательно относиться к ремонту социальных объектов, особенно дошкольных учреждений и школ.

"Люди будут нам с вами благодарны, если повнимательнее вы отнесетесь к ремонту социальных учреждений, прежде всего дошкольных учреждений и школ", - отметил Путин на встрече с Кумпиловым. "Все-таки потребность в этих капитальных ремонтах еще очень большая, так же как и количество врачей на 10 тысяч граждан", - указал глава государства.

Президент подчеркнул, что показатель прироста постоянного населения региона указывает на необходимость обратить повышенное внимание на дошкольные и школьные здания. "У вас, в отличие от многих других регионов России, пускай скромный, но все-таки есть прирост постоянного населения. Я вас с этим поздравляю и хочу выразить надежду, что этот тренд так у вас и сохранится", - добавил Путин.

Глава региона также доложил президенту о развитии республики в 2025 году, в частности в сфере инвестиций, туризма и сельского хозяйства. Путин положительно оценил темпы стройки в Адыгее, а также отметил стабильность инвестиций в основной капитал.