Посольство РФ во Франции не получало обращений по поводу встречи G7

Французский лидер Эмманюэль Макрон предложил организовать в Париже 22 января встречу Группы семи и пригласить к участию Россию и Украину

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Посольство России во Франции не получало обращений от французских властей относительно проведения встречи Группы семи (G7) в Париже с участием российских представителей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в дипмиссии.

"Никаких обращений от французских властей в адрес посольства не поступало", - отметили в диппредставительстве.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал личное сообщение от французского лидера Эмманюэля Макрона, который предложил организовать в Париже 22 января встречу Группы семи и пригласить к участию Россию и Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что РФ приглашения на эту встречу не получала.