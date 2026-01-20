ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Эксперт Гапоненко: контингент ЕС в Гренландии имеет не военный, а политический вес

Кандидат экономических наук отметил, что в этом контексте "символический" жест становится мощным стратегическим инструментом сдерживания
12:25

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Переброска европейскими странами воинского контингента в Гренландию на фоне слов президента США Дональда Трампа о желании завладеть островом является политической акцией, военных целей она не преследует. Такое мнение ТАСС высказал кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

На фоне растущего напряжения вокруг претензий США на Гренландию свои войска на остров отправили Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Норвегия. Суммарно численность контингента не превышает 50 человек.

"Ценность контингентов измеряется не их боевой мощью, а политическим весом и юридическими последствиями, которые они несут. Это дипломатическая "печать", которой Европа скрепляет свою коллективную позицию. Она показывает, что ее сила в подобных вопросах проистекает не из прямой военной конфронтации, а из сплоченности альянсов и приверженности установленным нормам", - сказал Гапоненко, добавив, что в этом контексте "символический" жест становится мощным стратегическим инструментом сдерживания.

По мнению эксперта, ключевым в решении европейских стран направить военных в Гренландию является продемонстрировать приверженность суверенитета Дании. "Отправка даже символического числа военнослужащих от ключевых членов ЕС и НАТО превращает абстрактную поддержку в осязаемый факт. Вашингтон получает четкий месседж: Гренландия не является ни "ничейной землей", ни предметом торга - это территория, защищаемая всей коалицией. Так потенциальный двусторонний спор искусственно переводится в плоскость конфликта США с их основными союзниками, что кардинально меняет расстановку сил", - сказал он.

Прагматичный контекст

Эксперт также предположил, что наращивание европейского контингента в может быть стратегической "закладкой фундамента" для расширения его присутствия.

"Формальное развертывание сил в рамках операции "Арктическая стойкость" активирует механизмы консультаций внутри НАТО и создает юридические осложнения для любых односторонних действий. Кроме того, эти небольшие группы, как правило, состоят из специалистов, которые на практике отрабатывают взаимодействие и готовят инфраструктуру для возможного наращивания присутствия в будущем", - сказал он.

Контроль нарратива также стоит в преследуемых целях действий Европы - это прямой ответ на риторику о "неспособности Дании защитить остров", отметил Гапоненко. "Теперь защищает не Дания, а коалиция. Это позволяет сместить фокус общественной дискуссии с темы "возможной сделки" на тему "солидарности и суверенитета", лишая противоположную сторону удобного информационного поля", - пояснил он.

Работа на внутреннюю аудиторию тоже играет роль - этот жест демонстрирует гражданам европейских стран и населению Гренландии, что их правительства готовы подкрепить слова конкретными, пусть и ограниченными, действиями в защиту принципов международного права, считает политолог.

"При этом следует понимать, что вышесказанное больше раскрывает логику принятия решения об отправке ограниченного контингента в Гренландию, чем серьезная мера, направленная на защиту ее интересов и суверенитета", - заключил собеседник агентства. 

