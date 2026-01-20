Гатилов: разоруженческие форматы стагнируют из-за нехватки уважительного диалога

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Нынешняя стагнация разоруженческих форматов в рамках ООН вызвана нежеланием ряда государств вести равноправный и добросовестный диалог. Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"На фоне до предела обострившейся международной обстановки особую актуальность приобретает деятельность разоруженческой "триады" ООН (Первого комитета Генассамблеи ООН, Комиссии ООН по разоружению и Конференции по разоружению - прим. ТАСС)", - сказал он, выступая на первом пленарном заседании сессии текущего года Конференции по разоружению, которая проходит в Женеве с 19 января по 27 марта.

Дипломат отметил, что странам - участницам ООН "необходимо не только сохранить уже ведущийся диалог по ключевым вопросам" разоружения, но и "сообща работать на создании условий для возвращения позитивной повестки дня на соответствующих площадках".

"Убеждены, что причина нынешней стагнации деятельности разоруженческих форматов заключается не в их недостатках, а прежде всего в неспособности или неготовности ряда государств выстраивать действительно равноправный и взаимоуважительный диалог, действовать добросовестно в интересах достижения конкретных результатов", - подчеркнул Гатилов.