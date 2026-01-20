Эксперт Сорокин назвал выстрелом в голову решение о выходе Молдавии из СНГ

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества также пояснил, что РФ остается стабильным и предсказуемым партнером для Молдавии, демонстрируя готовность к сотрудничеству с республикой

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Решение о выходе Республики Молдова из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) является самоубийственным, поскольку страна исторически ориентирована на Россию. Об этом ТАСС заявил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"Это выстрел в голову. Экономика Молдавии и ее энергетическая инфраструктура исторически ориентированы на Советский Союз, на Россию, что делает денонсацию соглашений о членстве в СНГ особенно проблематичной. Это решение представляется не только экономически нецелесообразным, но и стратегически неосмотрительным, учитывая, что процесс интеграции Молдавии в Европейский Союз еще не завершен и сопряжен с выполнением ряда сложных требований", - сказал Сорокин.

Он пояснил, что Российская Федерация остается стабильным и предсказуемым партнером для Молдавии, демонстрируя готовность к сотрудничеству с республикой, несмотря на существующие разногласия и напряженность в отношениях. В то же время Европейский Союз, курс на интеграцию с которым взят действующей властью Молдавии, характеризуется высокой степенью политической и экономической нестабильности.

Кроме того, продолжил эксперт, данное решение вызывает опасения в связи с экономической ситуацией в стране, поскольку Молдавия переживает период стагнации, экономического спада и, как следствие, значительный отток населения и рост стоимости энергоресурсов. Наконец, по мнению Сорокина, решение о выходе из СНГ может привести к углублению социального раскола в обществе. "Действующий президент Майя Санду, продвигая идею евроинтеграции, фактически разделяет граждан на сторонников и противников данного курса, что может привести к обострению внутриполитических конфликтов", - отметил он.

Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев начал процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ. По его словам, "к середине февраля будут завершены процессы денонсации в правительстве", после чего документы должна будет подписать Санду. При этом в Молдавии действует несколько партий, выступающих за объединение с Румынией, в то время как более двух третей молдавских граждан, согласно опросам, к такому шагу не готовы.