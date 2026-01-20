Миронов: власти Молдавии доведут страну до "антизападного майдана"

Молдавия под руководством президента Майи Санду четко идет по сценарию, который написан на Западе, отметил председатель партии "Справедливая Россия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Планы властей Молдавии по выходу из СНГ и вхождению в Евросоюз могут привести к "антизападному майдану". Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев начал процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ.

"Планы властей Молдавии по выходу из СНГ и вхождению в ЕС приведут к гражданскому конфликту в стране, поскольку большинство населения не поддерживают такую политику. <…> Если их [жителей Молдавии] силком потащат в стойло Евросоюза, это приведет к законному возмущению, новому майдану, только не западному, а антизападному", - сказал Миронов ТАСС.

Он добавил, что Молдавия под руководством президента Майи Санду четко идет по сценарию, который написан на Западе. Истинная цель интеграции страны в ЕС - отрыв от России и русского мира, а не благосостояние граждан, отметил депутат. "Ничего кроме обнищания и ущемления прав людям это не даст. Да и в Евросоюз их брать никто не будет - обманут, как украинцев", - подчеркнул политик.

По его словам, Россия заинтересована в мирном разрешении этого конфликта, но для этого власть Молдавии должна слышать людей. "Когда-то в Киеве отказывались слушать жителей Донбасса, это привело к большой трагедии. Сейчас важно не допустить новую", - заключил Миронов.