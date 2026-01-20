Миронов: власти Молдавии доведут страну до "антизападного майдана"
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Планы властей Молдавии по выходу из СНГ и вхождению в Евросоюз могут привести к "антизападному майдану". Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев начал процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ.
"Планы властей Молдавии по выходу из СНГ и вхождению в ЕС приведут к гражданскому конфликту в стране, поскольку большинство населения не поддерживают такую политику. <…> Если их [жителей Молдавии] силком потащат в стойло Евросоюза, это приведет к законному возмущению, новому майдану, только не западному, а антизападному", - сказал Миронов ТАСС.
Он добавил, что Молдавия под руководством президента Майи Санду четко идет по сценарию, который написан на Западе. Истинная цель интеграции страны в ЕС - отрыв от России и русского мира, а не благосостояние граждан, отметил депутат. "Ничего кроме обнищания и ущемления прав людям это не даст. Да и в Евросоюз их брать никто не будет - обманут, как украинцев", - подчеркнул политик.
По его словам, Россия заинтересована в мирном разрешении этого конфликта, но для этого власть Молдавии должна слышать людей. "Когда-то в Киеве отказывались слушать жителей Донбасса, это привело к большой трагедии. Сейчас важно не допустить новую", - заключил Миронов.