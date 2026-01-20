Гатилов заявил, что планы Запада по милитаризации космоса вызывают опасения

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве отметил, что вслед за США многие западные государства приняли документы в области оборонной и космической политики, в которых "космос определен как еще одна операционная среда для ведения боевых действий"

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Россия с тревогой следит за планами стран Запада отменить действующий десятилетиями запрет на милитаризацию космоса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"С тревогой воспринимаем планы, а также конкретные шаги отдельных стран, направленные на снятие под надуманными предлогами действующего десятилетиями как де-юре, так и де-факто запрета на милитаризацию космоса", - сказал он, выступая на первом пленарном заседании сессии 2026 года Конференции по разоружению, которая проходит в Женеве с 19 января по 27 марта.

Он отметил, что вслед за США многие государства Запада приняли документы в области оборонной и космической политики, в которых "космос определен как еще одна операционная среда для ведения боевых действий".

"Такая установка подрывает основополагающие принципы, заложенные в договоре о космосе 1967 года, согласно которому исследования и использование космического пространства осуществляются исключительно в мирных целях", - пояснил дипломат.

По его мнению, ситуация осложняется планами США по реализации проекта "Золотой купол". Он предполагает "развитие глобальной и многосферной противоракетной обороны от всех видов ракет любых противников" за счет наращивания контр-силовых средств для осуществления первого обезоруживающего удара и вывода оружия в космос, пояснил Гатилов.