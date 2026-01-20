В Госдуме объяснили, почему время в пути в офис нельзя засчитывать как рабочее

Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что это может привести к дисбалансам и злоупотреблениям

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Время, потраченное на дорогу до офиса и обратно, нельзя обязать засчитывать как рабочее, иначе это приведет к дисбалансам и злоупотреблениям. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Включать [время в пути в рабочее время] не надо. Мы тогда дисбалансируем рынок труда ", - сказал он.

Нилов уточнил, что, если время в пути будет считаться переработкой, она должна будет оплачиваться в повышенном размере, и людям выгодно будет "кататься по Москве от дома до работодателя". Если же включить время в дороге в стандартный восьмичасовой рабочий день, то "тогда мы никого на работе не найдем". "Человек выйдет и скажет: "Я иду пешком на работу, я добираюсь", - пояснил он.

"Это все будет негативно сказываться на всех социально-трудовых отношениях", - заключил депутат, добавив, что серьезного обсуждения такой инициативы не ведется.