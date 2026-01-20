Ульянов: ВС РФ не предпринимают шагов по подрыву энергоснабжения украинских АЭС

Цель Вооруженных сил России - нарушение энергоснабжения ВПК Украины, отметил постоянный российский представитель при международных организациях в Вене

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 20 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Вооруженные силы России не предпринимают целенаправленных шагов по подрыву энергоснабжения подконтрольных Киеву атомных электростанций. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Как регулярно подчеркивает Минобороны России, удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся в ответ на украинские нападения на гражданские объекты на территории Российской Федерации. Делается это, по словам нашего военного ведомства, прежде всего, для того, чтобы нарушить энергоснабжение военно-промышленного комплекса Украины. Целенаправленных шагов по подрыву энергоснабжения подконтрольных Киеву атомных станций российские вооруженные силы не предпринимают", - сказал он.