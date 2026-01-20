Замглавы МИД РФ обсудил с послом Аргентины кандидатуру Гросси на пост генсека ООН

Сергей Рябков и Энрике Игнасио Феррер Виейра также обсудили "отдельные аспекты развития российско-аргентинского диалога"

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Theresa Wey

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррером Виейрой кандидатуру главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы посол представил выдвинутую правительством Аргентины кандидатуру главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН", - отметили в дипведомстве.

Стороны также обсудили отдельные аспекты развития российско-аргентинского диалога, уточнили в министерстве.

О выборах генсека

Ранее председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что орган начнет проводить заседания с кандидатами на пост генсекретаря всемирной организации в конце апреля. Процесс непосредственного выбора генсека намечен на конец июля следующего года.

В настоящее время о своем желании бороться за пост главы всемирной организации заявили двое - Гросси и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов Совбеза - России, Великобритании, Китая, США и Франции.