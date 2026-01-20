Дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе

Ожидается, что 20 января спецпредставитель президента РФ проведет переговоры со специальным представителем лидера США Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента предпринимателем Джаредом Кушнером

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ДАВОС, 20 января. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе, где у него состоится несколько встреч. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как ожидается, 20 января он проведет переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Стороны обсудят мирный план США по Украине.