Депутат Никонов: Европа проявляет "кричащую беспомощность" по Гренландии

Первый зампред думского комитета по международным делам указал, что европейцы обвиняют президента США Дональда Трампа в нарушении международного права, хотя сами нарушали его ежедневно

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Европейские государства демонстрируют полную беспомощность в ситуации вокруг Гренландии и апеллируют к международному праву, которое сами же регулярно нарушали. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

"Они (европейские страны - прим. ТАСС) проявляют кричащую беспомощность по Гренландии. Отправили пару взводов, тут же отпрыгнули по оклику из Соединенных Штатов", - сказал парламентарий.

"Мы буквально на наших глазах в последние дни наблюдаем интереснейший процесс, который я бы назвал геополитическим обнулением Европы", - отметил Никонов. Он подчеркнул, что европейцы обвиняют президента США Дональда Трампа в нарушении международного права, хотя сами "это международное право нарушали ежедневно", когда вводили санкции против России в обход Совбеза ООН.