Появились первые кадры прибытия Дмитриева в Давос
Редакция сайта ТАСС
15:49
ТАСС, 20 января. Опубликовано видео прибытия специального представителя президента РФ, генерального директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева на переговорную площадку в Давосе, где у него состоится несколько встреч.
20 января он проведет переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Стороны обсудят мирный план США по Украине.