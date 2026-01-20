ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Появились первые кадры прибытия Дмитриева в Давос

Специальный представитель президента РФ проведет переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером
Редакция сайта ТАСС
15:49
© ТАСС

ТАСС, 20 января. Опубликовано видео прибытия специального представителя президента РФ, генерального директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева на переговорную площадку в Давосе, где у него состоится несколько встреч.

20 января он проведет переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Стороны обсудят мирный план США по Украине. 

РоссияШвейцарияДмитриев, Кирилл Александрович