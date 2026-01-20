Сенатор Басюк: Киев игнорировал русскоязычных в Крыму еще в XX веке

Это продемонстрировало отношение украинских властей к результатам референдума 1991 года, отметил замглавы комитета СФ по обороне и безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Игнорирование мнения русскоязычного населения Крыма началось еще в XX веке, об этом свидетельствует в том числе отношение украинских властей к результатам референдума, который прошел на полуострове 20 января 1991 года. Такое мнение ТАСС высказал замглавы комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк.

На референдуме 93% жителей полуострова выступили за выход из состава Украины и воссоздание Крымской Автономной Советской Республики как отдельной республики в составе СССР. Сенатор подчеркнул, что Киев исказил результаты народного волеизъявления, формально восстановив автономию, но лишив ее того политического содержания, за которое высказалось подавляющее большинство крымчан.

"Референдум 1991 года стал четким и недвусмысленным выражением воли жителей Крыма: русскоязычное большинство проголосовало за восстановление автономии вне рамок украинского унитарного проекта. <...> Этот эпизод наглядно показывает, что игнорирование мнения народа Крыма (да и всего русскоязычного населения Украины) началось задолго до последующих событий и носило системный характер", - сказал Басюк.