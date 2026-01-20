Дмитриев: будущее Стармера не выглядит радостным после комментариев Трампа

Президент США раскритиковал правительство Великобритании "за акт огромной глупости" из-за передачи острова Диего-Гарсия Маврикию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера не выглядит слишком радостным после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал правительство страны "за акт огромной глупости" из-за передачи острова Диего-Гарсия Маврикию.

"Будущее Стармера не выглядит слишком радостным после комментариев президента Трампа", - написал Дмитриев в Х на английском языке, прикрепив проведенный ранее опрос о том, должен ли премьер-министр Великобритании Кир Стармер оставить должность. Согласно опросу, 96% пользователей считают, что премьер-министр должен уйти со своей должности. В свою очередь, 4% опрошенных так не считают.

Таким образом Дмитриев прокомментировал пост Трампа в соцсети Truth Social, где тот раскритиковал правительство Великобритании "за акт огромной глупости" из-за передачи крупнейшего острова-атолла архипелага Чагос в Индийском океане Диего-Гарсия Маврикию.

Ранее Дмитриев также выразил мнение, что в Великобритании в ближайшее время может произойти замена премьер-министра, которая окажется "не лучше". По его мнению, проблема заключается в пробужденном глобалистском "глубинном государстве", которое разрушает западную цивилизацию.