Эксперт Подберезкин: США в Мюнхене интересуют только условия капитуляции Европы

Директор Центра военно-политических проблем считает, что "никто серьезный" от Соединенных Штатов на конференцию не поедет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вашингтону практически не интересна предложенная европейцами повестка Мюнхенской конференции по безопасности. Если туда и приедет представитель от США, то только чтобы обсуждать условия капитуляции Европы, указал в колонке для ТАСС директор Центра военно-политических проблем, профессор МГИМО МИД РФ Алексей Подберезкин.

"Трудно прогнозировать поведение США на конференции в Мюнхене, но возникает естественный вопрос: а зачем Вашингтону вообще с кем-то там советоваться и что-то обсуждать? Если есть "своя норма и мораль", которая вполне себе компенсирует международные нормы и право, то любое обсуждение - это учет (даже не осознанно) мнения партнеров. Мой прогноз - никто серьезный из США на конференцию не поедет. Ни президент, ни госсекретарь, ни министр обороны, ни директор ЦРУ - никто. Вообще-то даже вице-президент страны - фигура номинальная. И обсуждать на этой конференции могут только условия капитуляции Европы", - отметил эксперт.

Ранее новостной портал The Pioneer сообщил со ссылкой на источники, что в этом году вице-президент США Джей Ди Вэнс не примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 13 по 15 февраля в административном центре Баварии. Причины, по которым Вэнс не поедет на форум, не приводятся.

В прошлом году вице-президент США на конференции в Мюнхене раскритиковал ЕС за цензуру, в том числе блокировку соцсетей. Он подчеркнул, что в таком виде Европа "бесполезна для США", так как боится даже собственных избирателей. Тогдашний председатель конференции Кристоф Хойсген после выступления Вэнса назвал результаты конференции "кошмарным сном Европы".

Приоритеты США в Европе

Подберезкин обратил внимание, что на предстоящей конференции планируется обсуждение таких вопросов, как, например, европейская безопасность и оборона, будущее трансатлантических отношений и обновление многосторонности. "Это, однако, не означает, что все эти темы будут обсуждаться, потому что к большинству из них у США нет никакого интереса", - заметил эксперт.

По его словам, встреча в Мюнхене "будет проходить в условиях формирования нового миропорядка и при попытке США создать "старые-новые" нормы безопасности, в основе которых лежит "реальная политика" национальных интересов". "При этом интерес к обсуждению возможных коллективных действий и методов безопасности у США минимален - там, где значение имеет прямая военная сила (где Вашингтон фактически обладает монополией), советы партнеров по коалиции, как правило, нежелательны", - констатировал аналитик.

В колонке отмечается, что стратегия президента США Дональда Трампа в Европе сводится к попытке "адаптировать американскую сверхдержаву к новой действительности за счет жесткого возвращения к так называемой "реальной политике", приспособиться к этой ситуации, которая принимает форму радикального "отключения" всех идеалистических установок в угоду простой экономической выгоде".

ПРО в Гренландии

В качестве примера подобной политики Подберезкин привел курс Вашингтона на возвращение к доктрине Монро, которая провозглашает Американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав, и утверждает лидерство США в Западном полушарии. "То же самое с Гренландией, от которой во многом будет зависеть сверхидея Дональда Трампа по развертыванию широкомасштабной системы ПРО (радикального способа решения проблемы безопасности США)", - заметил эксперт.

"Еще с 1960 года, когда был введен в эксплуатацию первый радар Системы раннего предупреждения о баллистических ракетах (BMEWS), Гренландия стала дальним рубежом американского раннего оповещения, - говорится в колонке. - Но до недавнего времени Министерство обороны США относило Гренландию к Европейскому командованию вооруженных сил США. Однако в июне 2025 года Северное командование США, по сути, взяло на себя ответственность за Гренландию, что стало еще одним подтверждением того, что остров рассматривается как часть системы внутренней обороны США".

Аналитик также указал на пост Трампа от 17 января 2026 года, где американский президент "открыто признал, что развертывание "Золотого купола", а также "современных систем вооружений наступательного и оборонительного характера" требуют скорейшую и полную передачу Соединенным Штатам Гренландии". "Так, военно-космическая база Питуффик (находится на севере острова) дополняет шесть военно-космических баз, размещенных на континентальной части США, и является самой близкой по своему расположению относительно территории России с западного направления", - отметил Подберезкин.