ТАСС: еженедельно в зоне СВО погибает по 20 военных ВСУ из Полтавской области

Такое число погибших обусловлено работой ТЦК, пояснили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полтавская область является лидером по количеству погибших военнослужащих, родом из нее. Еженедельно в зоне СВО погибает порядка 20 украинских солдат из Полтавской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Безусловным лидером по количеству погибших является Полтавская область, где еженедельно по официальным данным, гибнет более 20 военнослужащих", - отметил собеседник агентства.

При этом в Сумской области местные СМИ сообщали о гибели 19 военнослужащих из этого региона за неделю - это порядка трех человек в день.

Такое количество погибших, пояснил собеседник ТАСС, обусловлено работой ТЦК, по которым российская армия периодически наносит удары.