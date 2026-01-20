ТАСС: за 2025 год на границе Украины и Белоруссии задержали 1 424 украинцев

Все больше украинских граждан предпочитает бежать именно в Белоруссию, а не в Европу, подчеркнули в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. 1 424 украинца задержаны на украинско-белорусской границе в 2025 году - это в 356 раз больше, чем в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"По состоянию на август 2025 года, на украинско-белорусской границе были задержаны 911 граждан Украины, не желающих умирать за режим [Владимира] Зеленского и Ко. Всего за 2025 год задержаны 1 424 украинца, пытавшихся сбежать в Белоруссию. Это в 356 раз больше, чем в 2023 году", - указал собеседник агентства.

Он отметил, что все больше украинских граждан предпочитает бежать именно в Белоруссию, а не в Европу, и на это есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что Киев до сих пор считает, что основной поток уклонистов стремится попасть в Европу, в связи с чем уровень заградительных сооружений на границе со Словакией, Венгрией и Польшей значительно выше. Кроме того, это связано и с информацией о том, что европейские страны планируют депортировать украинских граждан призывного возраста.