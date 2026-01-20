Захарова назвала форум в Давосе международным театром абсурда

Официальный представитель МИД РФ отметила, что аплодирует западной трактовке прав человека и либеральных ценностей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заявления европейских лидеров на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе звучат как выступления в международном театре абсурда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Читаю новости из Давоса. Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики. Больше всего понравилось предложение президента Финляндии [Александера Стубба] (демократическая страна, если что) сходить в сауну с [президентом США Дональдом] Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны)", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

"Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей", - добавила Захарова.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В этом году встреча проходит с 19 по 23 января.