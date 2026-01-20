РФ подтверждает настрой на укрепление отношений с ЦАР после выборов в республике

Москва рассчитывает на продвижение центральноафриканского общества по пути стабильного политического и социально-экономического развития, заявили в российском МИД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москва приветствует успешное проведение выборов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и подтверждает настрой на укрепление отношений с африканской страной. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Читайте также Президент ЦАР Туадера: мы продолжаем бороться со всеми формами неоколониализма

"В Москве приветствуют успешное проведение народного волеизъявления в ЦАР и подтверждают принципиальный настрой на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами, продолжение плотной координации на международной арене. Российская сторона рассчитывает на поступательное продвижение центральноафриканского общества по пути стабильного политического и социально-экономического развития", - указали в дипведомстве.

Там напомнили, что 19 января Национальный избирательный орган ЦАР опубликовал официальные результаты президентских выборов, состоявшихся 28 декабря 2025 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера, набравший 77,9% голосов избирателей.