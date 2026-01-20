ГД обсудит запрет на депортацию иностранцев, воевавших в составе ВС РФ

Также депутаты рассмотрят законопроект об увеличении штрафов за некоторые экономические преступления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете на депортацию из России иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ, а также законопроект об увеличении штрафов за некоторые экономические преступления.

Законопроект о запрете на депортацию из России иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ, был внесен правительством РФ. Нововведения коснутся иностранных граждан, которые проходили службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе ВС РФ или других российских воинских формирований. Законопроект предусматривает, что таких иностранцев нельзя будет депортировать, а также им нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы также нельзя будет аннулировать.

В первом чтении будет рассмотрен правительственный законопроект об отказе в выдаче иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора иностранных граждан, воевавших по контракту в составе ВС РФ. Также планируется рассмотрение еще одного законопроекта кабмина, предусматривающего поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Предлагается установить, что в отношении иностранцев, воевавших по контракту в составе ВС РФ, не будет использоваться мера наказания в виде административного выдворения. Вместо этого будет назначаться штраф в размере до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов.

Кроме того, в первом чтении будет рассмотрен законопроект о штрафах за преступления экономической направленности. Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Так, до 1 млн рублей могут быть увеличены штрафы за незаконное использование объектов авторского права, приобретение, хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведения в целях сбыта в крупном размере. Такой же размер штрафа предусмотрен за злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг. От 200 тыс. до 1 млн рублей составят штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей, пошлин, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере.

Изменения будут внесены в статьи УК РФ, касающиеся преступлений в сфере обращения ценных бумаг. Кроме того, предусмотрено увеличение штрафов за незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга, за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство.

Новые полномочия ФАС

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение ФАС России новыми полномочиями по контролю над реализацией региональными тарифными органами действующего законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике и теплоснабжении. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты РФ.

Законопроект разработан в целях обеспечения стабилизации ситуации с тарифным регулированием в субъектах РФ и оперативного устранения нарушений законодательства в сфере тарифного регулирования, фиксируемых федеральными контролирующими органами. Предусматривается специальный механизм, направленный на самостоятельный пересмотр ФАС России предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов) на розничных рынках в течение периода действия таких предельных уровней цен (тарифов) в целях приведения цен (тарифов), установленных органами регулирования, в соответствие с законодательством.

Основанием для реализации этого механизма является неоднократное (два раза и более) в течение года неисполнение органом регулирования решения и (или) предписания ФАС, выданного по итогам рассмотрения досудебного спора и (или) проведенного контрольного мероприятия. Вводится механизм определения ФАС распределения необходимой валовой выручки между сетевыми организациями в порядке, установленном правительством РФ, а также предусматриваются полномочия правительства РФ на утверждение такого порядка.