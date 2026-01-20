Дмитриев ответил Туску, что умиротворение является единственным выбором для ЕС

Польский премьер-министр ранее назвал политику умиротворения "признаком слабости"

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя в X заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, заявил, что единственный выбор Европы - это умиротворение.

"Умиротворение - ваш единственный выбор", - написал он.

Таким образом он отреагировал на пост Туска в X, в котором польский премьер заявил, что политика умиротворения "всегда является признаком слабости", а также что Европа "не может позволить себе быть слабой" ни перед противниками, ни перед союзниками. Помимо этого, Туск также писал, что политика умиротворения "не приносит результатов, а ведет лишь к унижению".