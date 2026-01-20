Эксперт Корчмарь: "Совета мира" вернет международные отношения к политике силы

Предложение создать такой орган "пока выглядит как пропагандистский шаг, нацеленный на усиление влияния США не только на Ближнем Востоке, но и в мире", считает чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке, член экспертного Совета общественной организации "Офицеры России"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Образование "Совета мира" по Газе под эгидой США вернет в международные отношения норму прибегать к силовым методам. Такое мнение ТАСС выразил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке, член экспертного Совета общественной организации "Офицеры России" Василий Корчмарь.

"Очень важный элемент - с самого начала своего президентства Дональд Трамп заявил, и это было неоднократно, что решать все конфликты он намерен с применением силы. Само предложение о создании подобного органа пока выглядит как пропагандистский шаг, нацеленный на усиление влияния США не только на Ближнем Востоке, но и в мире, подмены системы ООН, возвращение к политике силы в международных отношениях", - сказал он.

Корчмарь также выделил несколько противоречий касательно создания "Совета мира". "В проекте положения Трамп берет на себя право - кого приглашать в Совет, а кого исключать. Также обращает на себя внимание, что количество стран, приглашенных в состав Совета, более чем в два раза меньше, чем в ООН, и для участия в нем в течение трех лет нужно внести взнос в размере $1 млрд", - указал он.

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы органа предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.