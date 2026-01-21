Прозоров: за помощь в Афганистане Дания получила от США "пощечину"

Приблизительно 9,5 тыс. датских солдат участвовали в операциях НАТО, в том числе в операции США, отметил экс-сотрудник СБУ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Американское руководство забыло помощь Вооруженных сил Дании в боевых действиях в Афганистане, нанеся "пощечину" в виде претензий на Гренландию. Таким мнением с ТАСС поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Они (Дания - прим. ТАСС) реально выступили верным вассалом, верным союзником США, по первому зову бросившись помогать американской армии в Афганистане. И теперь они получают от США такую пощечину", - сказал он.

Прозоров указал, что в общей сложности порядка 9,5 тыс. датских солдат были участниками операций НАТО, в частности США в Афганистане. Он уточнил, что за время пребывания стран Запада в регионе погибло 43 датских солдата, свыше 200 были ранены, 16 покончили жизнь самоубийством на фоне посттравматического синдрома, а Вооруженные силы Дании потеряли 5 танков Leopard (всего их было порядка 50).

"Поэтому [сейчас] мне очень смешно смотреть на потугу этих европейских стран, которые были такими верными собачками американской власти и теперь просто получают от них пинок, плевок, и они реально в растерянности", - добавил Прозоров.

Ранее неоднократно сообщалось о поставках вооружения для ВСУ со стороны Дании. Так, за последние три года Дания направила Киеву около €9 млрд на военную помощь и около €867 млн - на гражданскую.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.