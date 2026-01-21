Посол РФ сообщил о желании Москвы иметь добрососедские отношения с Канадой

Россия ждет осознания этого канадским правительством, отметил Олег Степанов

Посол России в Оттаве Олег Степанов © МИД РФ

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Россия хочет быть в статусе добрых соседей с Канадой, и, если действующие власти в Оттаве не способны это осознать, Москва подождет. Об этом заявил ТАСС российский посол в Канаде Олег Степанов.

Комментируя антироссийские выпады главы канадского правительства Марка Карни на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, дипломат отметил: "Оставим разъяснение нюансов слов премьер-министра, видимо, тем, кто эти тезисы готовил". "Мы, Россия, хотели бы быть с Канадой в статусе добрых соседей. Это наша неизменная стратегическая позиция. Если сегодня у канадских властей не получается прийти к пониманию выгодности этого, ну, что ж, подождем. Мы же, в нашей дипломатической школе, вековыми критериями оперируем", - подчеркнул Степанов.

Выступая 20 января на ВЭФ, Карни утверждал, что Россия является "подлинной угрозой в Арктике". В том числе поэтому Канада "строит загоризонтную станцию радиолокационного слежения" и наращивает свое военное присутствие в Арктике, сказал премьер.

Кроме того, он, по сути, признал, комментируя внешнеполитический курс нынешнего президента США Дональда Трампа, что времена коллективного Запада ушли в прошлое. "Мы понимаем, что нынешний разрыв требует большего, чем адаптация. <...>. Мы знаем, что старый порядок не вернется", - подчеркнул Карни.

Наконец, он добавил, что Канада твердо поддерживает "уникальное право" Дании и Гренландии самим определять будущее острова в свете высказываний американского руководства о намерении присоединить эту территорию к Соединенным Штатам.