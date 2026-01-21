Колокольцев встретился в Гаване с президентом Кубы

Отношения между двумя странами остаются крепкими, несмотря на "турбулентную геополитическую обстановку", отметил глава МВД России

Редакция сайта ТАСС

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев © Станислав Красильников/ ТАСС

ГАВАНА, 21 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече в Гаване с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем заявил, что связи между двумя странами становятся крепче и надежнее, несмотря на турбулентную геополитическую обстановку.

"В Гаване во Дворце Революции состоялась встреча министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. <...> Российский министр выразил мнение, что, несмотря на нынешнюю турбулентную геополитическую обстановку, связи между Россией и Кубой становятся все крепче и надежнее. Гавана традиционно поддерживает основные российские инициативы в ООН и на других площадках", - говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк в Telegram-канале.

Колокольцев отметил, что для него большая честь посетить героическую землю Острова свободы, история которого "стала символом достоинства, мужества и непокоренной воли народа". "На протяжении почти семи десятилетий Куба успешно отстаивает свое право на независимость, суверенитет и собственный путь развития, вопреки колоссальному по своим масштабам внешнему политико-экономическому давлению", - отмечается в сообщении.

На встрече министр также выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников МВД и Революционных вооруженных сил Кубы в результате атаки США против Венесуэлы и подчеркнул, что Россия выступает против вмешательства во внутренние дела других государств.

Помимо этого, глава МВД России заявил, что "присоединение Кубы к БРИКС в статусе государства-партнера с 1 января 2025 года укрепило координацию ее взаимодействия с Россией в этом многостороннем формате". Он также подчеркнул, что между МВД России и Кубы развивается активный диалог, выразил уверенность в расширении взаимодействия с кубинскими партнерами по всем направлениям и поблагодарил кубинского лидера за радушный прием и конструктивный диалог.

Колокольцев находится на Кубе с визитом.