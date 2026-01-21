В ГД отметили, что румынизация Молдавии противоречит международным нормам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Политика президента Молдавии Майи Санду по насильственной румынизация страны противоречит всем международным нормам. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"С грубейшими нарушениями <…> независимо от воли граждан Молдовы Санду заявила, что она видит Молдавию в составе Румынии. У нее паспорт Румынии, у нее полностью все нацелено на то, чтобы Молдавия как суверенное государство прекратила свое существование, и румынизация Молдавии прошла под флагом Санду. Любые попытки населения противостоять этому злу, Санду и ее команде, оборачиваются фальсифицированными уголовными делами. Людей сажают по надуманным предлогам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Молдавии в настоящее время идет диктатура прорумынской системы под патронажем Санду и ее помощников, которые намерены в ближайшем обозримом будущем выполнить свою дорожную карту.

Ранее Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией, объяснив свою позицию тем, что "небольшой стране" "становится все труднее выживать". При этом она признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение. В Молдавии ряд политических партий долгие годы продвигают идеи объединения двух стран с молчаливого согласия проевропейских правительств в Кишиневе. При этом они выступают инициаторами борьбы с советскими памятниками, предлагают выйти из СНГ. Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживают почти 68% населения.