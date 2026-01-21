Дмитриев: в ЕС намерены использовать "торговую базуку" для гордости Байдена

Так спецпредставитель президента РФ отреагировал на публикацию Politico, в которой говорится, что ФРГ и Франция хотят обратиться в Европейскую комиссию в ответ на угрозу со стороны президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны ЕС хотят добиться гордости экс-президента США Джо Байдена, используя так называемую торговую базуку.

"Отважные члены ЕС хотят "обрушить свою торговую базуку" на США - они хотят, чтобы Байден ими гордился", - написал он в Х.

Таким образом он отреагировал на публикацию Politico, в которой сообщается, что Германия и Франция намерены обратиться в Европейскую комиссию в ответ на угрозу со стороны президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии. По данным издания, инициатива обсуждается на фоне роста напряженности в торговых отношениях между ЕС и США.