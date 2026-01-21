Песков: Путин постоянно общается с лидерами думских фракций

Чаще всего такие встречи проходят в непубличном режиме, отметил пресс-секретарь российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин постоянно общается с руководителями парламентских фракций, встречи обычно носят непубличный характер. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал "Ведомостям".

"Президент постоянно контактирует с лидерами фракций. И чаще всего такие встречи проходят во внеформальном и непубличном режиме", - сказал он.

18 сентября 2025 года в ГД президент встретился со всеми главами думских фракций сразу. Серия встреч, на которых глава государства пообщался с председателями партий по отдельности, состоялась в 2024 году. Тогда в разные даты Путин встретился с главой партии "Единая Россия" Владимиром Васильевым, руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким, лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым и председателем "Справедливой России" Сергеем Мироновым.