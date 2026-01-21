Эксперт Степанов: разведывательный контур НАТО "трещит по швам"

Это связано с действиями США, отметил военный специалист

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Введенные США ограничения на обмен разведданными с партнерами по НАТО привели к системному кризису в координации спецслужб альянса, в результате чего его общая разведывательная структура разрушается и перестает функционировать - такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Общий разведывательный контур НАТО трещит по швам. С высокой долей вероятности наиболее чувствительные сведения остаются в ведении национальных разведывательных структур и спецслужб и не придаются огласке в рамках доверительного контура разведывательного сообщества Североатлантического альянса", - считает он.

По словам эксперта, кризис был инициирован США, которые ранее перевели информацию по переговорам с Украиной в категорию Noforn ("не для иностранных граждан"). Сейчас этот процесс усугубляется коллективными усилиями стран ЕС по ограничению, в свою очередь, доступа американских спецслужб к своей профильной информации. "Структуры, созданные в формате НАТО для консолидации оперативных и технических возможностей и выработки решений на основе максимально полной информации, де-факто на сегодняшний день перестают функционировать", - подчеркнул Степанов.

Он полагает, что под угрозой оказалась и система взаимодействия в рамках альянса "Пять глаз", а США, лишая европейских союзников доступа к ключевым техническим и космическим разведвозможностям, фактически проводят политику отдаления от общей европейской разведывательной повестки. Эти процессы, по мнению эксперта, свидетельствуют о глубоком внутреннем кризисе и противостоянии внутри военного блока.

В этой ситуации, отметил Степанов, Европа оказывается в более уязвимом положении. Поскольку США являются главными операторами и поставщиками передовых разведывательных технологий на Западе, европейские правительства и их спецслужбы теперь сталкиваются с дефицитом возможностей и попадают в зависимость. К тому же американские разведцентры в Европе действуют достаточно автономно, добывая необходимые данные самостоятельным инструментарием, что еще больше увеличивает риски для европейских партнеров.