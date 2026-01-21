Медведев: ситуация США с Гренландией отличается от российской

Россия возвращает назад собственные земли, указал замглавы Совбеза

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг США и Гренландии отличается от ситуации России, поскольку РФ возвращает назад собственные земли. Такое мнение высказал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия - совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить", - отметил Медведев.

Президент США Дональд Трамп за счет присоединения Гренландии хочет навсегда остаться в истории, считает замглавы Совбеза.

"Все все понимают: ему [Трампу] нужно закрасить на картах мира остров [Гренландию] в звездно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать, как президент России", - написал Медведев.

При этом зампред СБ подчеркнул, что вопрос заключается не только в очевидном желании президента США, "хотя все с упоением расписывают, как возбужденный Гаргантюа Трамп проглотит огромный кусок земли и потом смачно плюнет липкой слюной в сморщенное лицо мерзкой старухи Европы, заодно превратив США во вторую по площади державу в мире".

"Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели. Ликвидация НАТО - это вам не похищение иностранного лидера, преданного своими соратниками в ослабленной стране. И, наконец, позволят ли Трампу сделать это..." - задался риторическими вопросами Медведев.

По его мнению, американский лидер торопится, "ведь его время неумолимо уходит". "Пора вписать свое имя золотыми буквами в скрижали истории", - заметил российский политик.