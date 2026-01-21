Медведев: ЕС будет убеждать Трампа формально оставить Гренландию в собственности Дании

Бессмысленное мероприятие в Давосе обещает стать интересным, отметил замглавы Совбеза РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза на форуме в Давосе будут стараться убедить президента США Дональда Трампа оставить Гренландию в формальной собственности Дании. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Бессмысленное мероприятие в Давосе обещает стать интересным. Вместо набившей оскомину дохлой Украины будут обсуждать мерзлую Гренландию", - отметил он.

"Тут расклад в целом понятен. Трусливые европейские петушки, наглотавшись от страха транквилизаторов, будут убеждать напористого дядьку принять полную опеку над островом, но оставить его в формальной собственности Датского королевства. Делайте, мол, дяденька, как хотите: берите островок в бессрочное безвозмездное пользование, разрабатывайте там бесплатно полезные ископаемые, стройте военные базы, аэродромы, ракетные шахты и любые иные объекты для тотального контроля", - пояснил Медведев.