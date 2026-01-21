В ГД внесли законопроект об обновлении закона о господдержке молодежных и детских НКО

Поддержку смогут получать не только общественные объединения, но и иные некоммерческие организации, работающие по направлениям молодежной политики

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по молодежной политике Артемом Метелевым ("Единая Россия") внесла в Госдуму законопроект о комплексном обновлении закона "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений". Об этом ТАСС сообщил Метелев.

"Мы планируем обновить федеральный закон, который де-факто не работает уже много лет. У организаций появятся конкретные меры поддержки, претендовать на них сможет более широкий круг, а реестр организаций станет электронным", - сказал парламентарий.

Так, согласно законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), поддержку смогут получать не только общественные объединения, но и иные некоммерческие организации (НКО), работающие по направлениям молодежной политики. Предусматривается возможность оказания такой поддержки не только федеральными органами власти, но также регионами, муниципалитетами и органами публичной власти федеральной территории "Сириус".

Законопроектом также предлагается ввести единые критерии для организаций, претендующих на поддержку: стаж работы не менее одного года, соответствие установленным организационно-правовым формам и отсутствие в реестре иностранных агентов.

Предусматривается создание Общероссийского электронного реестра некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики. Реестр будет включать сведения об организациях, их соответствии требованиям и предоставляемых мерах поддержки. Его ведение будет возложено на федеральный орган, ответственный за молодежную политику, при участии субъектов РФ. Документ также предусматривает определение порядка включения организаций в реестр и основания для их исключения.

Кроме того, законопроект предусматривает систематизацию формы и направления поддержки: информационную, финансовую, имущественную, консультационную, методическую и кадровую, а также другие меры, устанавливаемые органами власти. Финансирование предлагается осуществлять через государственные и муниципальные программы.

Снижение нагрузки на НКО

По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, изменения дадут возможность снизить административную нагрузку на НКО. "У многих НКО сохраняется потребность в устойчивых ресурсах, а также в прозрачных каналах взаимодействия с органами власти. На решение этих вопросов направлен законопроект и создаваемый нами реестр. Изменения дадут возможность снизить административную нагрузку на НКО, а нам эффективно оценивать их вклад в достижение национальных целей развития и показателей национального проекта "Молодежь и дети", - приводит пресс-служба агентства слова Гурова.

Там отметили, что законопроект, нацеленный на формирование системы поддержки детских и молодежных НКО, разработан комитетом Госдумы по молодежной политике в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", оператором которого выступает Росмолодежь.