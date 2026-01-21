Депутат Черний: ВС РФ вбили клин в оборону ВСУ на запорожском направлении

ГЕНИЧЕСК, 21 января. /ТАСС/. Освободив населенный пункт Павловка Запорожской области, российские войска вбили клин в оборону Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Об этом ТАСС заявил депутат Херсонской областной думы Игорь Черний.

"Взятие Павловки - это клин, который разрубает линию обороны ВСУ и открывает выход в сторону Покровского Днепропетровской области. Расширение плацдарма и выход на Камышеваху позволит группировке "Днепр" нанести фланговый удар противнику, расширить свое присутствие на запорожском фронте", - сказал он.

По словам парламентария, если российские силы смогут окружить Орехов и выйти в сторону Покровского, это будет означать "крах всей украинской группировки на запорожском фронте".

"ВСУ будут вынуждены отвести войска от Орехова, вывести их либо на Камышеваху, либо на Запорожье. Это даст нам оперативное решение тактических и стратегических задач", - подчеркнул Черний.

О взятии подразделениями группировки войск "Днепр" населенного пункта Павловка в Минобороны РФ сообщили 19 января.