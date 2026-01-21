Кремль проинформирует о контактах с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал анонсировать СМИ встречу главы государства с американскими представителями, "если и когда это произойдет"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. СМИ будут проинформированы о новых контактах российского лидера Владимира Путина с представителями США, когда это произойдет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать на неделе встречу главы государства с американскими представителями.

"Если и когда это произойдет, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

Ранее представитель Кремля говорил о том, что Россия рассчитывает принять с новым визитом американских переговорщиков по Украине - спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, как только будут согласованы даты контактов. Он отмечал, что имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками продолжают работать.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Уиткофф и Кушнер собираются вскоре вновь приехать в российскую столицу и встретиться с президентом России. Утверждалось, что встреча может состояться в январе, но планы еще не окончательно согласованы.

20 января специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Доме США в Давосе, на полях Всемирного экономического форума. Встреча продолжалась более двух часов за закрытыми дверями.