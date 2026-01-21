Песков не раскрыл подробности встречи представителей России и США в Давосе

Переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской стороной продолжались более двух часов

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался раскрывать подробности встречи спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе.

"Нет, я не мог бы", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, мог бы он раскрыть подробности встречи представителей РФ и США в Давосе.

Ранее в Давосе состоялась встреча Дмитриева со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались более двух часов. Глава РФПИ сообщил о конструктивном характере проводимых международных встреч и росте поддержки российских подходов. Уиткофф в свою очередь оценил переговоры с Дмитриевым как "очень позитивные".