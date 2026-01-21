Кремль ждет соображений США, ЕС и Киева по урегулированию на Украине

Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия продолжает ожидать информации по обсуждениям украинского урегулирования США, ЕС и Киевом, а также выдвигаемых ими соображениях на этот счет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Важно, чтобы мы получили всю информацию о тех обсуждениях, которые по разным вопросам велись между американцами и европейцами и между украинцами и европейцами, - отметил представитель Кремля и добавил: Рассчитываем своевременно ее получить".

"Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются", - заключил Песков.