Кремль ждет соображений США, ЕС и Киева по урегулированию на Украине
10:05
обновлено 10:08
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия продолжает ожидать информации по обсуждениям украинского урегулирования США, ЕС и Киевом, а также выдвигаемых ими соображениях на этот счет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Важно, чтобы мы получили всю информацию о тех обсуждениях, которые по разным вопросам велись между американцами и европейцами и между украинцами и европейцами, - отметил представитель Кремля и добавил: Рассчитываем своевременно ее получить".
"Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются", - заключил Песков.