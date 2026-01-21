Песков: власти Подмосковья находятся в контакте с пекарней "Машенька"

Конкретно по этому случаю контакты есть, отметил пресс-секретарь главы государства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Подмосковья находятся в контакте с владельцем пекарни "Машенька", который обратился к президенту РФ Владимиру Путину на "Итогах года". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я знаю, что с предприятием "Машенька" подмосковные власти в контакте. Конкретно по этому случаю контакты есть", - отметил представитель Кремля.