Песков: власти Подмосковья находятся в контакте с пекарней "Машенька"
Редакция сайта ТАСС
10:06
обновлено 10:24
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Подмосковья находятся в контакте с владельцем пекарни "Машенька", который обратился к президенту РФ Владимиру Путину на "Итогах года". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я знаю, что с предприятием "Машенька" подмосковные власти в контакте. Конкретно по этому случаю контакты есть", - отметил представитель Кремля.