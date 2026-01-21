ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин вечером может провести совещание с Совбезом

Планируется оперативное мероприятие, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков
Редакция сайта ТАСС
10:06
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, вероятно, проведет вечером в среду совещание с Советом безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ближе к вечеру мы не исключаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это оперативное совещание. По теме этого мероприятия будем вас информировать, как мы обычно это делаем", - сказал представитель Кремля. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич