Путин вечером может провести совещание с Совбезом

Планируется оперативное мероприятие, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, вероятно, проведет вечером в среду совещание с Советом безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ближе к вечеру мы не исключаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это оперативное совещание. По теме этого мероприятия будем вас информировать, как мы обычно это делаем", - сказал представитель Кремля.